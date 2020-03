Coronavirus - La belle initiative des Girondins de Bordeaux

La solidarité bat son plein en cette période de crise sanitaire et les clubs de football y participent de plus en plus. Selon RMC, les Girondins de Bordeaux viennent de faire un joli geste en proposant à l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine de mettre à disposition leur bus afin de transporter le personnel soignant de Nouvelle Aquitaine vers le Grand Est.

Frédéric Longuépée a proposé à l'ARS de mettre le bus @girondins à disposition pour le transport du personnel soignant de Nouvelle-Aquitaine vers le Grand Est. Joli geste du président bordelais

#Girondins @RMCsport — Nicolas Paolorsi (@NicolasPaolorsi) March 29, 2020