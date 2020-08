Coronavirus - La Bundesliga à huis clos jusqu'a fin 2020

Les autorités allemandes ne souhaitent pas voir du public dans les stades pour le moment. Ainsi, l'interdiction des spectateurs a été prolongée jusqu'a la fin de l'année 2020. La fédération des médecins allemands était également contre la réouverture des tribunes. La Bundesliga a été le premier championnat européen à reprendre la compétition après les semaines de confinement. La nouvelle saison débutera le 19 septembre.

Pour rappel, en France, la jauge maximale est fixée à 5 000 personnes dans les stades et désormais en zones rouges il n'est plus possible de demander des dérogations pour accueillir plus de spectateurs