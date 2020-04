Coronavirus - La Bundesliga réfléchit à des mesures de protection pour les arbitres

Suspendue jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus, la Bundesliga réfléchit à une possible reprise au mois de mai. Alors qu'une réunion de la Ligue est prévue le vendredi 17 avril, les instances du foot allemand ne veulent rien laisser au hasard et étudient les mesures qui seraient prises au sujet de l'arbitrage en cas de reprise de la compétition. Selon Bild, les arbitres bénéficieront d'un test au Covid-19 la veille des matches et auront pour obligation de n'arbitrer que des matches dans la région où ils résident, ceci afin de ne plus dormir à l'hôtel. Par ailleurs, les directeurs de jeu, qui n'auront plus d'observateur dans les tribunes pour les juger, devront se rendre au stade le jour même en voiture. Enfin, il serait aussi envisagé de leur fournir une protection devant la bouche, la distanciation sociale étant compliquée à observer sur un terrain.