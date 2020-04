Coronavirus - La Concacaf reporte la fin de la Ligue des Nations

Après le report par l'UEFA de tous les matchs amicaux internationaux, la Concacaf a décidé de reporter les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations initialement prévues le 4 juin à Houston et le 7 juin à Arlington. "Alors que nous continuons d'évaluer nos compétitions prévues dans les prochains mois, le bien-être de tous les acteurs du football dans notre région reste notre priorité" a affirmé l'instance dans un communiqué publié vendredi soir. La nouvelle date de ces rencontres reste à déterminer. Pour rappel, le Honduras devait affronter les Etats-Unis et le Mexique était opposé au Costa Rica.

Concacaf Statement regarding the suspension of the Concacaf Nations League Finals, Road to Gold Cup Qualifiers and Flow Caribbean Club Championship



