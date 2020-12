Coronavirus - La déclaration lourde de sens de Jean Castex sur la possible annulation de la CDF

Invité au micro de BFM TV, le Premier ministre Jean Castex a évoqué la reprise du football et de ses compétitions nationales. Il s'est aussi avancé sur le potentiel retour des supporters dans les stades, mais pas avant le 15 décembre selon lui. "Le retour du public dans les stades est un sujet qui est en cours de discussions, pas avant le 15 décembre, c'est sûr. Il faut d'abord rappeler que les seuls sports collectifs à se pratiquer dans les stades sont les sports professionnels. Il ne sera pas possible de rouvrir des sports amateurs collectifs dans les stades le 15", a confié ce mercredi Jean Castex, le Premier ministre.

Ainsi, concernant l'édition 2020/21 de la Coupe de France, la Fédération française de football souhaite reprendre la compétition dès le 15 décembre. Mais le Premier ministre a tenu à répondre très clairement sur cette interrogation. "On la soutient, on l'aide". Mais pour rappel, le football amateur ne reprendra pas le 15 décembre. Lorsque Jean-Jacques Bourdin lui pose la question : "La compétition est-elle morte ?", Castex lui répond "Oui". Une réponse on ne peut plus claire.