Coronavirus - La désillusion d'Eden Hazard après le report de l'Euro 2020

L'euro 2020 a été reporté à l'année 2021 par l'UEFA en raison des nombreuses complications engendrées par la crise sanitaire. Après être revenu sur sa première saison à Madrid, au micro de la RTBF, Eden Hazard a fait part de sa déception de ne pas pouvoir disputer l'Euro, cet été, avec la Belgique. "Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté" affirme-t-il.

Le joueur du Real explique avoir mis tout en œuvre pour arriver prêt pour le début de la compétition. "J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi, j’allais bien être à l’Euro. (...) J’allais être là et j’allais faire tout ce qu’il faut pour être en forme dès les premiers matchs. J’aurais dû beaucoup travailler mais pendant les deux mois où j’étais blessé, j’ai déjà beaucoup bossé… Je serais arrivé à l’Euro en forme quoiqu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme ça c’est clair, mais la qualité ça ne se perd pas". L'ancien Lillois (29 ans), explique ensuite "on aura tous un an en plus, ce qui est dommage, mais pour ma cheville c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme". Néanmoins, le Diable Rouge reste lucide et sait prendre du recul sur la situation, "il y a des priorités dans la vie qui font qu’ils étaient obligés d’annuler".