Coronavirus - La FA annule la saison 2019-2020 dans les divisions inférieures

Ce jeudi en début de soirée, en raison des conséquences liées à l'épidémie de coronavirus, la Fédération Anglaise (FA) a annoncé qu'elle avait mis un terme définitif à la saison 2019-2020 pour tous les clubs, aussi bien masculins que féminins, dans plusieurs catégories amateurs. Chez les hommes, cette décision concerne les clubs évoluant en-dessous de la National League North/South (6ème division). Chez les femmes, elle concerne les divisions comprises entre le 3ème échelon (la National League Northern Premier Division et la League Southern Premier Division) et le 6ème (Regional Football League Divisions).

"Nous avons travaillé en collaboration avec la National League System, le football féminin depuis la crise du coronavirus sur la façon de terminer cette saison 2019/2020 de la meilleure manière possible", peut-on lire dans le communiqué officiel publié. Le Conseil de la FA doit encore ratifier cette décision.

Following this evening's #COVID19 announcement from @GOVUK, we've issued the following update: https://t.co/yxKIDtnTT1