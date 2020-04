Coronavirus - La Fédération argentine met un terme à la saison

Ce lundi, dans un communiqué officiel, la Fédération argentine de football a annoncé que la saison 2019-2020 était terminée. L'instance a précisé qu'il n'y aurait pas de relégation pendant deux ans en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus. Conséquence : 28 équipes prendront part au championnat lors de la saison 2021-2022.

Par ailleurs, les qualifiés pour les coupes continentales ont été confirmés. Ainsi, en Copa Libertadores, on retrouvera Boca Juniors, River Plate, le Racing et Argentinos Juniors. Concernant la Copa Sudamericana, Velez Sarsfield, San Lorenzo, Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba, Defensa Y Justicia et Lanús seront les représentants argentins.