Coronavirus - La FFF dévoile son plan pour la suite des championnats

Ce vendredi après-midi, la Fédération Française de Football (FFF) a tenu un comité exécutif. À l'issue de ce dernier, l'instance a publié un long communiqué pour apporter quelques précisions importantes sur la possible suite de ses compétitions, actuellement suspendues en raison de l'épidémie de coronavirus. "La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter à l’issue de la période actuelle des mesures de confinement. Cette décision tiendra compte de l’ensemble des critères : l’impact sur nos clubs et nos licenciés, les conditions de reprise possibles au regard des critères de santé publique, ainsi que les conditions de préparation pour les joueurs", explique la 3F.

Cette dernière a également annoncé plusieurs "principes". Ainsi, toutes les journées de championnat ne seront pas forcément jouées : "Pour les championnats régionaux et départementaux, il n’est pas envisageable d’aller au-delà du 30 juin", précise l'instance, qui ne fera pas "un système avec montée et sans descente". Enfin, la FFF a assuré que le budget dédié au football amateur sera maintenu, et qu’un "fonds exceptionnel de solidarité, avec la participation des ligues et des districts" sera ajouté.