Coronavirus - La FFF précise pour le National 1 et la Division 1 féminine

Dans un communiqué officiel publié il y a quelques minutes, la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, ainsi que des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins). Le championnat de National 1, ainsi que la Division 1 féminine, qui craignaient d’être définitivement arrêtés, ne sont pas concernés par cette décision. Noël Le Graët, le patron de l'instance fédérale, a expliqué le pourquoi du comment.

"Pour le Championnat de National 1, compte tenu de la possibilité de repousser plus facilement la date de fin de saison et donc de terminer dans de bonnes conditions d'une part, et de l'enjeu sportif de la fin de saison d'autre part (barrage d'accession au monde professionnel), il est décidé de poursuivre le travail sur les possibilités de reprise du Championnat. De la même manière, s'agissant de la D1 féminine, le nombre de matches à jouer d'ici la fin de saison et la possibilité de repousser la date de fin de saison au-delà du 30 juin amènent la FFF à étudier les hypothèses de reprise possibles. La décision prise devra notamment être cohérente avec les souhaits de l'UEFA en matière de qualification européenne. La FFF souhaite un traitement harmonisé du haut niveau féminin et masculin", a justifié le président de la 3F.