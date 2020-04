Coronavirus - La FFF va perdre 25 millions d'euros !

Hier soir, l'équipe de France était censée affronter la Finlande, quatre jours après un premier match amical contre l'Ukraine (27 mars). Covid-19 oblige, ces deux rencontres ont évidemment été reportées par la FFF, pour l'instant en juin. Reportées, mais pas encore annulées. La fédération va probablement devoir se résoudre à les supprimer de son calendrier, mais on comprend mieux pourquoi elle tarde à faire une croix dessus. Le journal L'Equipe nous fait savoir ce mercredi que chaque match amical rapporte entre 2,5 et 3 M€ de recettes en billetterie et environ 3,5 M€ de droits TV. Soit un montant cumulé compris entre 12 et 13 millions d'euros.

Si l'on ajoute les deux autres matchs amicaux qui étaient prévus avant le début de l'Euro, contre la Croatie (8 juin) et un adversaire encore à déterminer (1er juin), et que l'on considère qu'elles non plus ne pourront avoir lieu, on atteint une somme totale avoisinant les 25 millions d'euros ! Le manque à gagner est énorme pour la 3F, qui peut néanmoins y faire face grâce à des finances plus saines que jamais. En fin d'année dernière, le trésorier de l'instance avait effectivement souligné que le montant de ses capitaux propres atteignait plus de 63 millions d'euros.