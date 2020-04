Coronavirus - La FFF voudrait tester chaque joueur avant la reprise

Alors qu'aucune date officielle de reprise du championnat n'a été fixée, la commission médicale de la FFF tente d'établir un cadre garantissant la santé des joueurs de Ligue 1, en cas d'une éventuelle reprise. La principale solution avancée "pour avoir le maximum de garantie en terme de santé, c’est de tester tous les joueurs (...) il nous faut des certitudes sur leur santé", affirme un membre de la commission médicale, dont les propos ont été rapportés par RMC Sport. De son côté, le syndicat des joueurs réclame "une garantie sur la santé avant d’envisager toute reprise".

Mais pour l'instant, Emmanuel Macron promet des tests de dépistage accessibles à tous les porteurs de symptômes, à partir du 11 mai. Or, l'objectif de la fédération est de tester tous les joueurs, en incluant ceux qui n'en présentent pas. Le but étant de pouvoir isoler avant toute reprise d'entraînement les joueurs porteurs du virus. Pour l'heure, ce scénario parait compliqué étant donné que le président de la République ne compte pas faire d'exception à la règle, vis-à-vis des sportifs de haut niveau. Nos confrères nous informent aussi que des réunions devraient avoir lieu prochainement entre "le ministère des Sports, Jean Castex, le haut fonctionnaire en charge du déconfinement, et des représentants du sport professionnel, dont le football".