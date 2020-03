Coronavirus - La FIFA lance l'opération sauvetage du football mondial

Si le domaine de la santé reste indéniablement la priorité en cette période, la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus cause des pertes économiques monumentales à tous les niveaux. Le football est directement impacté et plusieurs fédérations, ligues et clubs sont frappés de plein fouet par cette crise. Ce mardi, le New York Times affirme que la FIFA va lancer l'opération sauvetage et sortir de l'argent de sa poche pour maintenir la planète football à flot.

D'après le quotidien américain, l'instance internationale va créer un fonds de soutien à partir de ses propres réserves estimées à 2,46 milliards d'euros. Elle souhaite redistribuer cet argent en s'appuyant, au cas par cas, sur l'impact qu'aura cette crise sur le court et le long terme au sein des différentes fédérations et des différents clubs. La redistribution se ferait sous la forme de dons ou de crédits non bancaires. Le projet devrait être prochainement validé par le conseil de la FIFA.