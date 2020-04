Coronavirus - La FIFA propose d'autoriser cinq remplacements

Pour favoriser la reprise et protéger les sportifs, la FIFA a proposé d'autoriser temporairement cinq remplacements...

Quelques heures seulement après la rumeur concernant la possibilité d'avoir cinq changements en Premier League pour aider à la reprise du championnat, la FIFA a clairement ouvert la porte à cette opportunité au cours d'un communiqué envoyé à l'agence Reuters. Les équipes ne disposeront que de trois créneaux pour effectuer leurs changements - plus la pause à la mi-temps - dans le but d'éviter les trop nombreuses interruptions de jeu.

"Lors de leur reprise, les compétitions devront très certainement faire face à un calendrier très chargé avec une fréquence de matchs plus élevée" explique le communiqué de la FIFA. "La sécurité des joueurs est l’une des priorités principales de la FIFA. L’une de nos préoccupations est que la fréquence plus élevée des matchs que d'habitude, peut provoquer un risque de blessure à cause d’une surcharge".

"Compte tenu de cela et du challenge auquel fait face l’ensemble des compétitions suite au report du calendrier selon le calendrier initialement prévu, la FIFA propose qu'un plus grand nombre de substitutions soient temporairement autorisées, à la décision de l'organisateur compétent" ajoute-t-il. "Dans les compétitions où moins de cinq remplacements sont actuellement autorisés, chaque équipe aurait désormais la possibilité d'utiliser jusqu'à cinq remplacements pendant le match, avec la possibilité d'un remplacement supplémentaire restant pendant les prolongations, le cas échéant."