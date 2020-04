Coronavirus - La FIFA songe à la création d'un troisième mercato

Suspendue à cause de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, le football professionnel redoute un écroulement économique, notamment provoqué par un important et vital manque à gagner en termes de droits télévisuels et de trading de joueurs. Dans ce contexte, la FIFA compte faire preuve de souplesse sur les dates des différents marchés des transferts (pour la France : 12 semaines en été de mi-juin à début septembre, puis 4 semaines au mois de janvier) et songerait à la création d'une troisième fenêtre pour apporter de la flexibilité en cette période critique.

"Nous pourrions voir l’ouverture d’une troisième fenêtre de transferts", a lancé James Kitching, directeur de la réglementation du football et de la FIFA, dans le cadre de l'émission de la chaîne allemande ARD "Sportschau". "Nous gérerions cela avec souplesse mais le délai total de 16 semaines ne devra pas être dépassé", a-t-il rapidement prévenu.