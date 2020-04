Coronavirus - La FIFA va débloquer près de 140 millions d'euros !

Comme son président Gianni Infantino l'avait laissé entendre il y a deux semaines, la FIFA va venir au secours des fédérations du monde entier, durement touchées par la crise sanitaire et économique actuelle. Une aide financière que l'instance mondiale chiffre avec précision. "Cette mesure signifie qu'un total de 150 millions de dollars (139 millions d'euros) sera distribué aux 211 organisations nationales à travers le monde", indique la FIFA dans un communiqué. "Concrètement, la FIFA va débloquer 500 000 dollars (463 000 euros) en faveur de chaque association dans les prochains jours."

"Cette assistance financière immédiate devrait permettre de limiter l'impact financier du covid-19 sur le football au sein des associations membres, à savoir répondre aux obligations financières et opérationnelles vis-à-vis de leur personnel et de tierces parties", poursuit le communiqué de la FIFA.

FIFA starts immediate financial support to member associations in response to COVID-19 impact

