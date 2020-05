Coronavirus - La FIFA va organiser un match de charité pour récolter des fonds

En cette période de crise sanitaire, la FIFA compte poursuivre ses actions solidaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi, "la Fondation FIFA s’apprête à organiser le premier match de football officiel pour récolter des fonds au bénéfice d’Access to COVID-19 Tools (ACT)", comme annoncé dans un communiqué officiel. En réaction à cette initiative, le président Gianni Infantino a insisté sur le devoir de la FIFA face à cette crise : "nous nous devons d’être solidaires et de continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir tous ceux qui luttent contre cette pandémie".

Infantino rappelle que "parallèlement, la FIFA a apporté une contribution financière (un don de 9,2 millions d'euros) à cette cause" et s'engage désormais à "organiser un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra". Il prévient néanmoins qu'il faudra tout de même "patienter quelques mois" pour connaître les détails de cette rencontre. Le PDG de la fondation, Youri Djorkaeff, précise que "plusieurs scénarios et projets sont actuellement à l’étude. Évidemment, tous prennent en compte les recommandations des gouvernements concernés et des organisations internationales". Globalement, l'objectif de cette "initiative mondiale" est d'"accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)".