Coronavirus - La finale de la Coupe de France PSG-ASSE prochainement reprogrammée

La finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne, initialement prévue le samedi 25 avril au Stade de France mais reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus, devrait bien avoir lieu. Dans un communiqué officiel dévoilé ce jeudi après-midi, la Fédération Française de Football a indiqué que cette affiche sera prochainement reprogrammée en fonction des conditions sanitaires. Idem pour les demi-finales et la finale de l'édition féminine.

"Les demi-finales et la finale de la Coupe de France féminine de même que la finale de la Coupe de France masculine seront également prochainement reprogrammées en fonction des conditions sanitaires. Dans tous les cas de figure, la FFF tient à préciser qu’elle restera attentive à l’évolution des mesures sanitaires et que les principes de précaution pour les clubs et de santé pour les joueuses et les joueurs seront observés", a écrit l'instance dans ledit communiqué.