Coronavirus - La Fiorentina durement touchée, Ribéry fait un gros don

Dans une interview à Sky Sports Italia, le propriétaire de la Fiorentina Rocco Commisson a fait le point sur les effectifs du club toscan, dont trois joueurs sont touchés par le coronavirus (Cutrone, Pezzella et Vlahovic). "A la Fiorentina, la situation se dégrade", a-t-il déploré. "Nous avons trois de nos entraîneurs et médecins qui sont à l'hôpital et d'autres personnes qui ont le coronavirus mais qui sont à la maison. Nous avons entre 8 et 10 personnes qui ont été touchées par cette malheureuse maladie."

Pour venir en aide aux hôpitaux de Florence, la Viola a mis en place une collecte de fonds qui a déjà récolté 400 000 euros. Franck Ribéry y a largement contribué en injectant 50 000 euros.