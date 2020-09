Coronavirus - La jauge de spectateurs réduite à 1000 dans de grandes villes !

Mauvaise nouvelle concernant le retour des supporters dans les stades ! Ce mercredi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait savoir que les grandes villes passaient en zone d'alerte renforcée concernant le coronavirus. Parmi les villes touchées, on peut noter : Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier ou encore Paris et sa petite couronne. Pour ces agglomérations, cela se traduit par une jauge désormais fixée à 1000 spectateurs.

La ville de Marseille, de son côté, est placée dans une zone d'alerte maximale. Le huis clos est imposé pour les évènements sportifs. "Il y a au total 69 territoires qui sont en zone de circulation active à compter de samedi (contre 55 dimanche dernier), a expliqué le ministre. Un certain nombre de métropoles basculent en zone d'alerte renforcée et la situation sanitaire reste particulièrement inquiétante en Guadeloupe et à Marseille" a-t-il déclaré.