Coronavirus - La jauge des 5 000 personnes dans les stades maintenue

Ce lundi, le Conseil d'État a maintenu l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes vis-à-vis de la situation sanitaire en France. Une décision qui aura des conséquences sur les deux finales nationales prévues : celle de la Coupe de France le 24 juillet entre le PSG et l'ASSE, ainsi que celle de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le 31 juillet entre Paris et l'OL. Pour ces deux événements très attendus, seulement 5 000 supporters (2 500 de chaque équipe) seront autorisés au Stade de France.

En attendant de nouvelles directives, cette décision vaut pour la reprise du championnat de France prévue le week-end des 22 et 23 août.