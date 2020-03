Coronavirus - La LFP réaffirme son autorité et lance un appel à l'unité

Réunie en urgence ce lundi après-midi, la Ligue de Football Professionnel s'est penché sur de nombreux sujets, parmi lesquels la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, la situation économique actuelle des clubs hexagonaux, les passages devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ou encore l'ouverture d’un dialogue avec l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. Mais, au sortir de ce bureau, la LFP a surtout réaffirmé, dans un long communiqué dévoilé en soirée, son autorité face au comité de pilotage mis en place par les présidents des grands clubs de la Ligue 1, appelant à l'union totale du football français.

LE COMMUNIQUÉ DE LA LFP

"Réuni par téléphone ce lundi 23 mars, le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP a étudié les conséquences sportives et économiques de la crise sanitaire. Face à une situation sans précédent, le football professionnel français a clairement montré son unité et sa solidarité.

Elargie exceptionnellement aux Présidents et Vice-Présidents des Collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 et en présence du Président de la FFF, cette réunion de travail très constructive et productive a permis d’étudier les enjeux majeurs que rencontre le football professionnel.

En premier lieu, le Bureau a travaillé sur les différentes hypothèses de reprise d’activité. A l’unanimité, le Bureau a rappelé l’objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le 30 juin 2020 ou éventuellement le 15 juillet. Le Bureau soutiendra également toutes les initiatives gouvernementales qui permettront aux athlètes de haut niveau de pouvoir s’entraîner à nouveau dès que possible.

En second lieu, la réunion a porté sur la consolidation des besoins de trésorerie court-terme des clubs. Afin de dimensionner les besoins financiers du football professionnel français, les services financiers de la LFP et la DNCG centraliseront et consolideront les besoins des clubs. Dans ce contexte, le Bureau se félicite des annonces de ce jour du gouvernement pour aider les entreprises.

Par ailleurs, le Bureau souhaite que des discussions s’engagent pour adopter une position commune sur le dialogue social entre les clubs et l’UNFP, qui représente les joueurs.

En matière de méthodologie, le Bureau de la LFP sera le comité de pilotage de l’ensemble des actions et réflexions engagées par le football professionnel pour faire face à cette crise. Pour ce faire, il s’appuiera sur trois groupes de travail :

Plans et scénarios de reprise

Trésorerie court terme et financement

Dialogue social

A l’heure de la mobilisation générale, le Bureau de la LFP appelle l’ensemble des acteurs de l’écosystème du football professionnel, clubs, joueurs, entraîneurs et aussi diffuseurs à montrer leur unité et leur solidarité pour traverser cette crise sans précédent."