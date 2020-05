Coronavirus - La Liga vers une reprise le 20 juin !

Après la Bundesliga, qui compte reprendre dans une semaine, la Liga sera-t-elle le deuxième grand championnat européen à être relancé ? C'est apparemment ce que prévoit la ligue espagnole, trahie par les propos de l'entraîneur de Leganés Javier Aguirre. "Nous avons déjà une date de reprise du championnat : le 20 nous reprenons la Liga et en cinq semaines nous terminons, officiellement le 26 juillet", a-t-il détaillé dans une interview à Marca Claro. Les onze dernières journées, qui se disputeraient évidemment à huis clos, s'enchaîneraient à un rythme d'un match tous les trois jours.

Alors que les clubs de Liga ont pu réunir leurs joueurs pour leur faire passer des tests, cette semaine, Aguirre se réjouit qu'aucun cas n'ait été détecté au sein de son effectif. "La Ligue vient de m'informer officiellement (de la reprise, ndlr) et j'en suis très content parce que nous avons déjà programmé les entraînements. Nous commençons dès demain (aujourd'hui), heureusement les tests ont été concluants." Avant l'interruption de la Liga, le FC Barcelone était leader du classement avec deux points d'avance sur le Real Madrid (2e) et onze sur le FC Séville (3e). Leganés, de son côté, est avant-dernier (19e) avec trois longueurs de retard sur le premier non relégable (Celta Vigo, 17e).