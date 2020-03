Coronavirus - La Ligue des Champions et la Ligue Europa suspendues ?

Avec la propagation de l'épidémie du coronavirus, les choses se compliquent sérieusement sur tout le continuent européen. La Serie A a été la première à fermer temporairement ses portes, la Liga vient d'embrayer le pas et d'autres pays pourraient suivre. L'hypothèse d'une suspension des différentes Coupes d'Europe prend également de plus en plus d'ampleur ces dernières heures.

Selon les informations rapportées ce jeudi midi par El Mundo Deportivo, l’UEFA aurait même d'ores et déjà décidé de suspendre ses deux compétitions. L'information n'est pas encore officielle mais la publication est catégorique : on tend de plus en plus vers cette solution. Une décision définitive devrait être prise dans les toutes prochaines heures.