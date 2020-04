Coronavirus - La majorité des Français s'oppose à des dérogations pour les pros

Les différents acteurs du football professionnel en France mènent actuellement plusieurs réflexions pour anticiper une possible reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. L'une d'entre elles porte sur une potentielle dérogation permettant aux joueurs des différentes formations de reprendre l’entraînement avant la fin du confinement. Une hypothèse qui ne recueillerait pas un avis très favorable du grand public.

En effet, dans un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, on peut voir que "63% des Français sont opposés à des mesures dérogatoires pour le sport professionnel". Si cette mesure venait malgré tout à être mise en place, avec l'accord du gourvenement, sept Français sur dix la considéreraient comme un privilège et non comme une dérogation.