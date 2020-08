Coronavirus - La menace covid-19 plane aussi sur la Premier League

En Angleterre, la hausse significative des cas positifs parmi les joueurs de Premier League commence à inquiéter sérieusement.

Alors qu'en France les craintes de ne pas voir la saison de Ligue 1 se dérouler sereinement prennent de plus en plus d’ampleur, surtout depuis le récent report du match d’ouverture entre Marseille et Saint-Etienne, l’Angleterre s’inquiète à son tour. Une bonne partie des joueurs de Premier League sont de retour dans leurs clubs respectifs, et les derniers résultats des tests covid sont pour le moins préoccupants.

En effet selon The Telegraph, 14 cas positifs ont été recensés dans 12 clubs anglais. La presse britannique précise d’ailleurs qu’un cas aurait été détecté à Liverpool, actuellement en stage de pré-saison en Autriche. The Mirror précise que, pour le moment, le club respecte un certain protocole sanitaire et que le groupe a repris l’entraînement normalement. En revanche, si ce test positif se confirme, le joueur concerné devra être écarté du groupe.

L’attitude des joueurs en vacances préoccupe...

Concernant les 11 autres clubs concernés, leur identité n’a pas été dévoilée. Dans l’ensemble, ce qui inquiète surtout les différentes écuries est de voir leurs joueurs prendre de nombreux risques lors de leurs vacances. Par exemple, Dele Ali (24 ans), le milieu offensif de Tottenham, s’est rendu à Ibiza avec son compatriote du même âge, Jack Grealish, le joueur d’Aston Villa. En plus de se retrouver ensemble dans des lieux propices à une éventuelle contamination, les dirigeants craignent de voir le virus se propager à grande vitesse entre formations de Premier League, à leur retour.

La plupart des équipes, à l’exception de celles qui ont continué leur parcours européen (Manchester United, Manchester City, Chelsea et Wolverhampton) ainsi que les finalistes de la FA Cup (Arsenal et Aston Villa), ont retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours. Des tests covid seront au programme, mais les différents acteurs du championnat anglais vont devoir prendre de nouvelles mesures avant la reprise officielle, prévue le 12 septembre, afin d’éviter un scénario semblable à celui du début de la Ligue 1 version 2020-2021…