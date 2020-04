Coronavirus - La MLS envisage de raccourcir la saison

Après seulement deux journées disputées, la Major League Soccer (MLS) s'est arrêtée le 19 mars dernier en raison de la crise sanitaire qui touche la planète. Initialement suspendu pour deux mois, le championnat ne devrait pas reprendre à la mi-mai, comme la Ligue l'espérait. Dans un communiqué, celle-ci a expliqué que la reprise devrait de nouveau être retardée et l'idée de raccourcir la saison est évoquée par l'instance.

"Bien que nous espérions rejouer à la mi-mai, cela apparaît extrêmement improbable étant donné les directives des autorités sanitaires fédérales et locales. Notre objectif reste de jouer le plus de matchs possible, et bien qu'il nous reste actuellement suffisamment de dates pour jouer toute la saison, nous reconnaissons à ce stade que ça puisse devenir difficile de le faire" a indiqué la Ligue.