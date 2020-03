Coronavirus - La Premier League envisage une reprise début mai !

Suspendue depuis la mi-mars et, officiellement, jusqu'à fin avril, la Premier League pourrait reprendre début mai. Les clubs anglais veulent à tout prix éviter de voir leur juteux droits TV s'effondrer.

Alors que les instances dirigeantes du foot français commencent à imaginer une fin de saison à l'automne, l'heure est toujours à l'optimisme en Angleterre. Plusieurs médias britanniques rapportent ce mardi que les têtes pensantes de la Premier League envisagent de relancer la compétition dès le début du mois de mai. Surprenante, au vu de la progression de l'épidémie de coronavirus en Europe, cette idée serait favorisée par les clubs, d'après le Daily Mail.

Le tabloïd explique que les droits TV, particulièrement juteux de l'autre côté de la Manche (plus de 3 milliards d'euros par an), pourraient être rognés si la saison n'arrivait pas à son terme avant la date du 16 juillet. Passée celle-ci, comme le stipulent les contrats passés avec les diffuseurs TV, une somme totale de 762 millions de livres (854 M€) pourraient être demandée en remboursement.

Des camps façon Coupe du Monde pour boucler la saison ?

Une catastrophe économique que les pensionnaires de Premier League souhaitent à tout prix éviter, quitte à jouer le reste de la saison sans supporter. Lundi, The Independent révélait le plan à l'étude chez nos voisins : des camps disséminés dans les Midlands et à Londres, accueillant les différentes équipes dans des hôtels et où se jouerait le reste de la saison, à la façon d'une Coupe du Monde. Le Mirror, de son côté, avance que certains de ces matchs à huis clos pourraient être diffusés en clair, étant donné que Skysports et BT Sport ne pourront tous les retransmettre en même temps.