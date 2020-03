Coronavirus - La Premier League suspendue jusqu'au 30 avril

Alors que les différentes instances dirigeantes de Premier League avaient précédemment suspendue la tenue du championnat jusqu'au 3 avril prochain en raison de l'épidémie grandissante liée au coronavirus, la Fédération anglaise de football a annoncé ce jeudi que la reprise des matchs n'aurait pas lieu avant le 30 avril ! Cette décision fait suite à une réunion réalisée par téléphone regroupant les différents représentants des clubs de Premier League ainsi les dirigeants de la FPL.

La Fédération a ainsi expliqué à l'aide d'un communiqué, que "le conseil d’administration de la FA a accepté que la limite de fin (habituellement le 1er juin) soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019-2020 en ce qui concerne le football professionnel." Ce report concerne dans le même temps les échelons inférieurs du football anglais.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc