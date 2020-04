Coronavirus - La Premier League va avancer plusieurs millions d'euros aux clubs anglais

Comme révélé ce matin, les clubs anglais font face à des pertes considérables, pouvant représenter plus d'un milliard d'euros, si la saison de championnat 2019-2020 ne se terminait pas. Selon The Times, la Premier League va tenter de limiter les dégâts causés par la crise au sein des clubs de football, en leur avançant plusieurs millions d'euros. Cet argent fera partie des dotations de fin de saison qui seront ainsi versées en avance. La répartition de ces sommes devrait varier selon le classement des équipes.

Cette avance a pour but de compenser principalement le manque à gagner au niveau des recettes en billetterie. Avec ce déblocage de fonds, les cadors anglais pourraient recevoir jusqu'à 20 millions d'euros. Une aide financière bienvenue afin d'affronter la crise, qui pourrait ne pas suffire aux moins bien armés pour la surmonter. Le président de Burnley a déjà tiré la sonnette d'alarme et prévient que si le championnat ne se terminait pas, son club sombrerait dans des pertes de plus de 60 millions d'euros.