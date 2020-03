Coronavirus - La Roma va rendre hommage au personnel soignant dans son stade

Pays européen le plus touché par le coronavirus, l'Italie et son personnel soignant luttent au quotidien pour vaincre la maladie. Durant des heures, les soignants sont au contact des personnes contaminées afin de leur apporter leur aide. Afin de saluer le courage et le dévouement de toutes ces personnes, l'AS Roma a décidé d'offrir 5000 places au personnel soignant lors du premier match à domicile une fois que le football pourra reprendre.

"L’AS Roma annonce qu’elle consacrera le premier match à domicile (après la reprise de la Serie A) devant ses fans aux agents de santé qui ont été à l’avant-garde de la bataille contre Covid-19" écrit le club. Le club romain précise que ce sera l'occasion pour "tous les fans de montrer leur gratitude pour le travail infatigable accompli pendant cette crise."