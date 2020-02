Coronavirus - La saison de Premier League annulée ?

Le coronavirus est inévitablement un des sujets du moment, et les instances du football, comme les gouvernements, restent très vigilants pour prendre, s'il le faut, des mesures concrètes et fortes pour endiguer l'épidémie. Au Royaume-Uni, même si le virus est encore peu actif, on réfléchit déjà à certains scénarios. Selon le Daily Telegraph, le gouvernement pourrait, dans le cas où l'épidémie grimperait en flèche outre-Manche, décider d’annuler pendant près de deux mois toute compétition sportive, dont la Premier League.

Si cette solution venait à être mise en place par les autorités britanniques, les dirigeants de la Ligue anglaise devraient trancher sur la manière de sceller la saison 2019-2020. Deux options s'offriraient alors aux décideurs du football anglais : figer le classement au moment de l’arrêt contraint (avec le titre de Champion accordé à Liverpool et la relégation des trois derniers), ou annuler purement et simplement la saison. Dans ce cas-là, le titre de Champion ne serait évidemment pas attribué et aucun club ne serait relégué.