Coronavirus - La solution de la LFP pour la redistribution des droits TV

En cas de besoin lié aux non-paiements de Canal+ et beIN Sports, la LFP devrait procéder à un rééquilibrage entre les "petits" et les "grands clubs" de L1, plus handicapés par l'arrêt des versements des deux diffuseurs.

Tous concernés par les refus de paiement de Canal+ et beIN Sports (152 millions d'euros) pour la deuxième partie de saison, les clubs de Ligue 1 enchaînent les réunions afin de trouver des solutions et négocier avec les deux diffuseurs TV. Cette grosse somme d'argent est surtout importante pour les finances des cadors de Ligue 1 puisque elle est dispatchée selon la notoriété . Ainsi, le PSG aurait du recevoir 16,12 millions d'euros (hors taxe), l'OM 13,90 millions et l'OL 12 millions d'euros. A l'inverse, le Stade Brestois attendrait "seulement" 1,52 million d'euros.

Un versement supplémentaire de la part des deux diffuseurs doit encore être effectué, en date du 5 juin et estimé à 140 millions d'euros, venant récompenser le classement sportif. Là encore, les cadors de L1 pourraient se sentir une nouvelle fois biaisés. À l'heure actuelle, Brest a encaissé 91% des droits TV qui lui sont dus cette saison : soit le meilleur résultat en terme de proportion. A titre de comparaison, l'OL n'a touché que 65% des droits qui lui sont promis, l’Olympique de Marseille (61%) et le Paris Saint-Germain (60%). Longtemps, cette différence a posé problème au sein des 20 clubs de l'élite mais aujourd'hui, quelle que soit l'issue de la saison, un rééquilibrage sera effectué.

Ainsi d'après L'Equipe, la LFP va compenser cette inégalité sur la saison 2020/2021 en cas de non-paiement de Canal+ et beIN... Les clubs les plus touchés par l'absence de paiement des deux diffuseurs recevront alors en priorité les versements la saison prochaine. "En cas de droits TV non acquis au titre de 2019-2020 (entre 0 et 218 M€), une compensation pourrait être actée sur une quote-part équivalente des droits de la saison 2020-2021, pour garantir à 100 % des clubs 100 % des droits TV de la saison 2019-2020" est-il écrit dans un communiqué, dont L'Equipe a eu accès. Une décision suffisante pour soulager les cadors de la L1.