Coronavirus - La Suisse suspend ses championnats de 1ère et 2ème division

Réunis à Berne ce lundi, les dirigeants des vingt clubs de la Ligue Suisse de Football (SFL) ont décidé de suspendre les championnats de 1ère et de 2ème division jusqu'au 23 mars. Si les autorités ne prolongent pas l'interdiction au-delà de cette date, les deux championnats reprendront et poursuivront leur cours de manière habituelle, précise la SFL. La possibilité d'organiser les matches à huis clos a été étudiée mais a finalement été refusée par les clubs pour des raisons économiques et car il reste encore suffisamment de dates libres pour déplacer les rencontres.