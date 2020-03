On le sait, Cédric Barbosa a toujours été doué des deux pieds. Raison pour laquelle il a brillé en Ligue 1 avec Évian Thonon-Gaillard et étiré le crépuscule de sa longue carrière au delà des 42 ans. Désormais coach de Rousson, l'ex-milieu offensif de Montpellier confiné chez lui a tenté avec brio le "Stay at home challenge", en jonglant avec un rouleau de papier toilettes.