Coronavirus - Le beau geste de l'OM pour aider l'association SOS Femmes 13

Alors que la France est confinée depuis plus d'un mois maintenant, le nombre de violences conjugales a augmenté ces dernières semaines. Face à la fermeture des hôtels ou à la saturation des hébergements habituels des victimes, l'Olympique de Marseille a décidé de mettre à disposition 44 lits dans son centre Robert Louis-Dreyfus pour l'association SOS Femmes 13. Ainsi, une vingtaine de femmes et d'enfants sont actuellement hébergés au sein du centre d'entraînement des phocéens selon RMC Sport. Les salariés de l’OM auraient également fait des dons de jouets, vêtements et livres pour les enfants.