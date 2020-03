Coronavirus - Le beau message de Lionel Messi

À l'instar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (32 ans), la star du FC Barcelone, a profité de son immense notoriété pour publié un message sur les réseaux sociaux, ce samedi, afin de demander à chacun de bien respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus. "Ce sont des jours compliqués pour tout le monde. Nous vivons inquiets de ce qui se passe et nous voulons aider en se mettant à la place de ceux qui ont le plus mal, soit parce que cela les a directement touchés, ou leur famille et leurs amis, soit parce qu'ils travaillent en première ligne pour le combattre dans les hôpitaux et les centres de santé. Je veux leur donner beaucoup de force", a d'abord écrit le sextuple Ballon d'Or.

En dessous d'une photo où il apparaît en compagnie de ses enfants, l'attaquant argentin du Barça a énormément insisté sur la nécessité de respecter les "indications des organismes de santé et des autorités publiques". "La santé doit toujours venir en premier. C'est un moment exceptionnel et vous devez suivre les instructions des organismes de santé et des pouvoirs publics. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons le combattre efficacement. C'est le temps d'être responsable et de rester à la maison, c'est aussi parfait pour profiter de ce temps avec les vôtres que vous ne pouvez pas toujours avoir. Je vous embrasser et j'espère que nous pourrons inverser cette situation dès que possible", a-t-il ajouté.