Coronavirus - Le beau message de soutien de l'OL à la Juventus

C'est ce mardi soir que la Juventus Turin et l'Olympique Lyonnais devaient s'affronter, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 1-0 de l'OL à l'aller). Mais en raison du coronavirus, la rencontre a évidemment été reportée et en attendant que l'UEFA décide du format à inventer pour aller au bout de la compétition, le club rhodanien a tenu à apporter son soutien à son adversaire turinois. "On avait rendez-vous ce soir chez vous. Ce n'est que partie remise. L'OL apporte son soutien et sa solidarité à tous ceux qui aiment la Juventus et plus globalement encore à tous nos amis transalpins. A presto Amici (à bientôt les amis) !", a posté l'OL sur Twitter, sans oublier le hashtag "distanti ma uniti (éloignés mais unis)".

Rappelons que l'Italie est particulièrement touchée par le coronavirus depuis son arrivée en Europe, avec déjà 28 000 cas positifs et plus de 2 000 personnes décédées. Dans l'effectif bianconero, deux joueurs ont été testés positifs : Daniele Rugani et Blaise Matuidi.