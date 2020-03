Coronavirus - Le CIO maintient les JO 2020

Ce mardi est la journée des communiqués de presse. Après l'UEFA et la CONMEBOL, qui ont annoncé les reports de l'Euro 2020 et de la Copa America à 2021, le comité international olympique (CIO) a expliqué qu'il maintenant, pour le moment, l'organisation des Jeux Olympiques cette année. Prévus du 24 juillet au 9 août, les JO doivent toujours se dérouler au Japon même si le CIO reste vigilant face à l'évolution de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus.

"Il s’agit d’une situation sans précédent pour le monde entier, et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette crise. (...) La situation autour du virus COVID-19 a également un impact sur la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et évolue de jour en jour. Le CIO reste pleinement attaché aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et avec plus de quatre mois avant les Jeux, aucune décision drastique n’est nécessaire à ce stade ; et toute spéculation à ce moment serait contre-productive. Le CIO encourage tous les athlètes à continuer de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020" lit-on dans le communiqué.