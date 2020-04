Coronavirus - Le classement UEFA pris en compte pour déterminer les places en LDC ?

Alors qu'Aleksandr Ceferin, le président de l'UEFA, milite pour aller au terme de la saison aussitôt sorti du confinement européen lié à l'épidémie de coronavirus, les différents grands championnat réfléchissent à différentes alternatives pour clôturer la saison. Mais forcément, l'instance européenne aura le dernier mot pour déterminer les places qualificatives à la Ligue des Champions et Ligue Europa.

Selon la Repubblica, l'UEFA pourrait décider de prendre en compte le classement UEFA en cas de non-conclusion des championnats. En Italie, les 4 qualifiés pour la LDC seraient alors la Juve, l'AS Roma, le Napoli et la Lazio. Un choix injuste pour l''Inter et l'Atalanta qui sont virtuellement qualifiés, à l'heure actuelle, selon le classement italien. En France, ce serait le PSG, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. L'OM et Rennes seraient alors les grands perdants dans cette histoire.