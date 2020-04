Coronavirus - Le confinement en France prolongé jusqu'au 11 mai

Le confinement en France a été rallongé de quatre semaines, soit jusqu'au lundi 11 mai prochain.

Dans son allocution ce lundi soir, le Président de la République, Emmanuel Macron (42 ans), a annoncé la prolongation du confinement "le plus strict" jusqu'au lundi 11 mai. Une décision attendue compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire. Les instances du football français, qui se démènent actuellement pour trouver des solutions pour terminer le saison, devraient désormais, avec les différentes annonces faites par le Président de la République, pouvoir travailler sur des potentiels scénarios de reprise encore un peu plus plus concrets.

En effet, Emmanuel Macron a précisé dans son allocution que les événements avec un public nombreux ne pourront pas avoir lieu avant mi-juillet, au moins. Cette mesure devrait également concerner le sport. Conséquence qui était fortement pressentie : les rencontres de football, si la saison venait effectivement à reprendre, ne pourraient se jouer qu'à huis clos d'ici là. Les entraînements des clubs professionnels français, stoppés depuis la début mars, ne reprendront, quant à eux, pas avant la mi-mai et la fin de la période de confinement.