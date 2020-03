Coronavirus - Le coup de gueule de Thiago Alcantara

Alors que quasiment toutes les compétitions internationales, ainsi que les grands championnats de football, sont officiellement à l'arrêt (Ligue 1, Liga, Premier League, Serie A, LigaNOS), la Ligue allemande de football a tardé à réagir sur une éventuelle interruption de ses matchs. De quoi provoquer la colère de Thiago Alcantara, le joueur du Bayern de Munich, qui s'est exprimé sur son compte Twitter. "C’est fou. Veuillez cesser de vous amuser et revenez à la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport". En attendant une suspension officielle du championnat allemand, dont l'annonce est attendue ce lundi, les joueurs bavarois seront bien sur la pelouse de l'Union Berlin, demain à 18h30, pour disputer la 26ème journée de championnat.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.