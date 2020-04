Coronavirus - Le discours alarmiste du secrétaire général de la FIFPro

Secrétaire général de la FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann a évoqué ce samedi l'impact économique que pourrait avoir la crise actuelle sur le monde du football. Alors qu'instances, fédérations et clubs cherchent des solutions pour atténuer les pertes économiques actuelles, il tire la sonnette d'alarme et prévient sur les risques encourus en cas d'arrêt définitif de la saison 2019-2020.

"Si les services de santé du gouvernement ne nous permettent pas de terminer (la saison), l'impact économique serait catastrophique. On parle de clubs qui auraient des trous de six mois dans leurs revenus, potentiellement. Cela pourrait conduire à de nombreuses insolvabilités et des milliers de personnes - pas seulement les joueurs - travaillant dans l'industrie du football et autour perdraient alors leur emploi. La pression est énorme, il faut trouver un moyen de terminer la saison" a-t-il déclaré.