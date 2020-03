Coronavirus - Le généreux don de David De Gea

A l'image de toute l'Europe, l'Espagne est fortement touchée par le coronavirus. Des milliers de décès ont déjà été recensés et le nombre de cas ne cesse d'accroître jour après jour. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux dons ont été réalisés et David De Gea a ajouté ce vendredi son nom à la liste des donneurs. Le portier espagnol a offert 300.000€ à la Communauté de Madrid. Sur Twitter, Isabel Diaz Ayuso, la présidente de la communauté a remercié le gardien mancunien. "Merci David De Gea ! La grande aide que tu as fournie à la Communauté de Madrid sera la clé pour combattre COVID-19. Éternellement reconnaissante et fière de toi" a-t-elle écrit.

¡Gracias, @D_DeGea !



La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19.



Eternamente agradecidos, orgullosos de ti. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2020