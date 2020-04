Coronavirus - Le geste de très grande classe d'Aymeric Laporte

Dans le but de récolter des fonds destinés à aider les personnels soignants dans la lutte contre le coronavirus, le handballeur professionnel Cyril Dumoulin a lancé une opération d'enchères (SportAidons) depuis plusieurs jours. Lundi, le joueur du HBC Nantes a reçu un don incroyable de la part de la famille Vastine puisque celle-ci a décidé de mettre en vente la tenue de boxe portée par Alexis Vastine lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres. En 2015, à seulement 28 ans, l'ancien boxeur avait trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère.

"La mise en vente la plus belle et la plus forte de cette aventure, un moment qui m'a arraché une profonde émotion, et des larmes" a réagi le handballeur. Grandement ému par ce geste, le défenseur français Aymeric Laporte a surenchéri à hauteur de 5.000€ et a remporté le prix pour ensuite restituer la tenue à la famille Vastine, ce à quoi Cyril Dumoulin a de nouveau réagi. "Quand les faits parlent plus que des mots ! Merci Aymeric Laporte qui a remporté cette enchère avec le souhait de laisser cette tenue à son père ! Ton talent est grand, ton coeur également !"

✊ Vente aux enchères solidaire ✊

Un don INCROYABLE de la part du papa d'Alexis Vastine. Grâce à sa générosité nous pouvons mettre en vente la tenue des JO de Londres d'Alexis Vastine 😍

Pour participer à la vente, c'est par ici ⬇️https://t.co/nTJ7HkexEt#sportaidons pic.twitter.com/DG8kFwMWPp — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 13, 2020