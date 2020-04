Coronavirus - Le gros coup de main d'INEOS aux hôpitaux français

Comme elle l'avait prévu il y a un peu plus d'une semaine, INEOS annonce dans un communiqué de presse livrer du désinfectant pour les mains à vingt-cinq hôpitaux du sud de la France (Marseille et Nice réceptionneront les premières livraisons). L'entreprise britannique, spécialisée dans la chimie et dirigée par Jim Ratcliffe, à la tête de l'OGC Nice depuis l'année dernière, précise qu'un million de bouteilles par mois seront produites pour venir en aide au personnel hospitalier français, en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

"Démarrer la production de désinfectant pour les mains en seulement dix jours a été un énorme effort", souligne Jim Ratcliffe dans ledit communiqué. "Nous savions qu'il y avait une pénurie importante de désinfectants pour les mains à travers la France et que la rapidité d’action était cruciale. Nous pensons que ces désinfectants INEOS joueront un rôle clé dans la lutte contre le virus, en aidant à protéger le personnel de première ligne de l'hôpital et les personnes vulnérables à travers le pays."