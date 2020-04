Coronavirus - Le gros froid de Roxana Maracineanu sur une éventuelle reprise

Invité d'une émission sur Eurosport, la ministre des sports Roxana Maracineanu a jeté un énorme froid sur la reprise potentielle de la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Selon elle, une "reprise mi-juin est le scénario optimum" mais d'autres solutions sont envisagées comme une reprise en septembre ou une saison blanche.

"Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire, il n'est pas prioritaire dans notre société (...). On n'est pas là pour définir les calendriers. Mais des sports comme le foot ont besoin de refaire des évènements sportifs car il y a des droits TV en jeu. Derrière ces droits TV, il y a beaucoup d'argents (...). Plus on aura de scénarii, plus on saura lequel choisir. Évidemment une reprise à la mi-juin est le scénario optimum mais il y en a d'autres. Il y a celui d'une reprise peut-être en septembre des championnats, voire d'une saison blanche cette année pour pouvoir reprendre au mieux la saison prochaine (...) Tous les événements qui pourront reprendre se feront de toute façon à huis clos ou avec des restrictions très strictes" a-t-elle déclaré. En début d'après-midi, le Ministère des sports avait déjà donné son point de vue sur une éventuelle reprise.