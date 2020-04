Coronavirus - Le huis clos coûterait (très) cher au FC Barcelone

Les jours passent et les chances de revoir des supporters dans les stades cette saison diminuent. Si les championnats domestiques et les compétitions européennes pourraient encore être conclus, une fois que les conditions sanitaires le permettront, ce serait très probablement à huis clos. Cela engendrerait des pertes plus ou moins importantes pour les clubs concernés. Le FC Barcelone, habitué à remplir le Nou Camp et sa capacité de 99 000 places, perdrait environ 3,3 millions d'euros selon Marca. Le manque à gagner sur cette fin de saison atteindrait entre 20 et 25 millions d'euros.