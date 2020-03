Coronavirus - Le joli don de Cristiano Ronaldo pour aider les hôpitaux

Confiné à Madère, son île natale, avec sa famille, Cristiano Ronaldo prend cette épidémie de coronavirus très à coeur. En effet, l'attaquant portugais de 35 ans a décidé de faire un très joli don, avec l'aide de son agent Jorge Mendes, pour les hôpitaux portugais. Ainsi, les deux hommes ont décidé d'offrir des unités de soins intensifs selon les informations du Jornal de Noticias.

"Deux unités de soins intensifs", avec une capacité de dix lits chacune, vont aller au CHU de Lisbonne selon le porte-parole de l'établissement, contacté par l'AFP. Parmi les équipements, il y aura des lits, des respirateurs et des moniteurs cardiaques. Un don similaire a aussi lieu pour l'hôpital Santo Antonio du CHU de Porto. "Il s'agit d'un investissement très important qui comprend plus d'une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires", a expliqué Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie du CHU de Porto. "Si cela s'avère nécessaire, Cristiano Ronaldo souhaite faire de même à Madère". Ce week-end déjà, CR7 avait profité de sa popularité pour faire de la prévention concernant les gestes à adopter pour lutter contre le coronavirus.