Coronavirus - Le match OM-ASSE officiellement reporté !

La Ligue a confirmé le report du match entre l'OM et l'ASSE, qui devait donner le coup d'envoi de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

La LFP annonce le report du match d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 entre l'OM et Saint-Etienne, initialement prévu vendredi soir au Vélodrome. L'instance justifie sa décision par les "résultats médicaux transmis par l'Olympique de Marseille", qui a confirmé ce matin compter quatre cas de covid-19 au sein de son effectif.

La saison de Ligue 1 ne sera donc lancée, sauf nouveaux cas dans les clubs concernés, que samedi, avec le derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes (17h). De leurs côtés, Marseillais et Stéphanois ne débuteront le championnat que la semaine suivante, respectivement à Brest et contre Lorient (2e journée, dimanche 30 août). Ils se retrouveront le mercredi 16 ou le jeudi 17 septembre pour cette affiche au Vélodrome, premier match décalé d'une saison 2020-2021 qui s'annonce très particulière...

LE COMMUNIQUE DE LA LFP

"Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale COVID indique à la Commission des Compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille-AS Saint-Etienne initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h, et comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats.

Selon le protocole d’organisation des matchs, la Commission des Compétitions de la LFP décide donc de reporter le match OM-ASSE au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein du club de l’Olympique de Marseille. La date définitive sera déterminée en accord avec le diffuseur."